Daebak, Episode Pertama Drama Korea Lee Min Ho The King: Eternal Monarch Raih Rating Tinggi

POS-KUPANG.COM - Rekor baru dicetak drama Korea The King: Eternal Monarch.

The King: Eternal Monarch berhasil memecahkan catatan rekor drama Korea SBS.

Rekor itu didapat drama Korea The King: Eternal Monarch pada episode pertamanya.

Dilansir TribunMadura.com dari Soompi, Sabtu (18/4/2020), The King: Eternal Monarch menjadi drama Korea pertama dengan rating tinggi pada pemutaran pertama.

Drama Korea The King: Eternal Monarch memulai penayangan perdananya pada Jumat (17/4/2020) malam.

Episode pertama drama Korea The King: Eternal Monarch mencatat rata-rata penonton nasional 10,1 dan 11,4 persen, seperti dikutip Nielsen Korea.

Angka itu menjadikan The King: Eternal Monarch sebagai drama Korea SBS dengan rating tertinggi pada pemutaran Jumat-Sabtu.

Drama Korea The King: Eternal Monarch berhasil mengungguli catatan milik Vagabond (10,4 persen), The Fiery Priest (10,4 persen), dan Hyena (10,3 persen).

Sinopsis drama Korea The King: Eternal Monarch

Drama Korea The King: Eternal Monarch dibintangi sejumlah aktor dan aktris terkenal Korea Selatan, seperti Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Go Eun.

Drama Korea The King: Eternal Monarch (Instagram/sbsnow_insta)

Lee Min Ho dan Kim Go Eun akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea The King: Eternal Monarch tersebut.