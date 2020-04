Kapal Perang Iran Ganggu Armada Tempur Amerika di Laut Arab, Satu Kesalahan Bisa Pecah Perang

POS KUPANG.COM -- Amerika Serikat dan Republik Islam Iran hingga saat ini sama-sama dalam siaga tinggi setelah orang kuat kedua di negara persia itu Jenderal Qasem Soleimani tewas ditembak drone militer Amerika

Iran pun langsung membalas dengan menembakan belasan rudal dengan sasaran pangkalan militer Amerika di Irang namun tak memakan korban jiwa

Bahkan Iran sempat menembak jatuh pesawat sipil Ukraina yang dikira pesawat militer Amerika

• Setelah Ashraf Sinclair dan Glenn Fredly, Dua Paranormal Sebut Akan Ada Lagi Artis yang Senasib

• Desta Larang Istri Pakai Hijab, Sampai Ribut dengan Natasha Rizki , Pasangan Artis Nyaris Pisah

Ketegangan dua negara itu kembali memuncak setelah iring-irinan armada tempur Amerika diganggu sekelompok parang perang Iran di laut Arab

Yang menyebabkan ketegangan Amerika Serikat (AS) dengan Iran makin menjadi.

Angkatan Laut AS (US Navy) merilis video yang menunjukkan kapal-kapal Angkatan Laut Iran (IRGCN) berulang kali melakukan "pendekatan berbahaya dan melecehkan" terhadap kapal perang Angkatan Laut AS di Laut Arab Utara pada Rabu (15/4).

Angkatan Laut AS mengklaim bahwa satu kapal Iran datang dalam jarak 10 meter dengan sebuah kapal perang AS.

Video insiden itu nampak menunjukkan beberapa kapal berbendera Iran, dengan orang-orang berjaga di depan kapal-kapal itu, lewat di depan kapal angkatan laut AS.

Menurut pernyataan dari Komando Sentral AS, 11 kapal Angkatan Laut Korps Revolusi Islam Iran berulang kali melakukan pendekatan berbahaya dan melecehkan dari kapal perang AS USS Lewis B. Puller, USS Paul Hamilton, USS Firebolt, USS Sirocco, USCGC Wrangell dan USCGC Maui.

"Kapal-kapal IRGCN berulang kali melintasi busur dan buritan kapal-kapal AS pada jarak yang sangat dekat dan kecepatan tinggi, dalam jarak 10 yard dari haluan kapal Maui," tulis pernyataan Angkatan Laut AS seperti dikutip CNN.

Insiden berbahaya itu terjadi ketika ketegangan antara Iran dan AS tetap tinggi setelah lebih dari satu tahun kampanye tekanan maksimum pemerintahan Donald Trump terhadap Iran.

Ditambah lagi pembunuhan terhadap pemimpin kedua Iran yang paling kuat, Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020 lalu.

Sebagian Artikel ini sudah tayang di Grid.ID dengan judul: Ketegangan Mencekam Saat Kapal Perang Iran Sambangi Kapal Perang Amerika di Laut Arab https://www.grid.id/read/042108986/ketegangan-mencekam-saat-kapal-perang-iran-sambangi-kapal-perang-amerika-di-laut-arab?page=all