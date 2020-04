Tak Ada Pasar Harian di Keo Tengah, Pemda Nagekeo Adakan Operasi Pasar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Sejumlah pasar harian di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo ditutup sementara.

Pemerintah Kecamatan Keo Tengah kurang lebih tiga Minggu terakhir melakukan penutupan pasar harian.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 di wilayah Keo Tengah.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo melalui bagian Ekonomi pada Setda Nagekeo kerja sama dengan bulog menggelar kegiatan operasi pasar.

Kegiatan operasi dilaksanakan di kantor Desa Ladolima Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, Selasa (14/4/2020).

Camat Keotengah, Hildegard Mutha Kasi, kepada POS-KUPANG.COM, menyatakan, kegiatan operasi pasar baru pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Keotengah.

"Hari ini merupakan titik pertama di desa-desa wilayah utara yang terdiri dari desa Wajo Timur, Pautola, Ladolima, Ladolima Timur, Ladolima Utara," jelas Hildegard.

Hildegard menyatakan kegiatan operasi pasar langsung ditangani oleh Forkompincam Keo Tengah dan para perangkat desa masing-masing desa guna menghindari kerumunan dan orang berkumpul.

"Pelayanan dilakukan per desa. Hadir juga kabag ekonomi bersama staf. Barang yang dipasarkan antara lain beras 6 ton, tepung terigu 20 kg dan minyak goreng 24 liter. Sebanyak 3 ton lebih beras habis terjual ke masyarkat sedangkan sisanya dibeli oleh Bumdes Desa Ladolima demi menjaga kestabilan harga dan stok pangan di desa. Harga beras 8.800. per kg, minyak goreng 13.000 per liter dan terigu 9.000 per kg," jelasnya.

Ia menyampaikan berterima kasih karena masyarakat di tengah pandemi Corona saat ini sangat mengharapkan intervensi pemerintah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Sembako pasca penutupan pasar mingguan.

"Kami sudah ajukan jadwal pada 4 titik. Titik pertama; yang menjadi sentral wilayah utara di Ladolima melayani desa Pautola, Desa Wajo Timur, Desa Ladolima, Desa Ladolima Timur dan Desa Ladolima Utara. Titik kedua; wilayah barat Keo Tengah di desa Wajo atau Puuwada, melayani masyarakat desa Wajo, Desa Ngera, Desa Lewangera dan Desa Kotowuji Barat. Titik ketiga; diwilayah Selatan Keo Tengah di Maunori melayani masyarakat desa Mbaenuamuri, Desa Kotowuji Timur, Desa Udiworowatu dan Desa Keliwatuwea," jelas dia.

Lanjutnya, titik keempat di wilayah Timur Keo Tengah di Kantor Desa Kotodirumali melayani Desa Kotodorumali, Paumali, dan Witirombaua.

"Rencananya operasi pasar berlangsung selama 4 hari sejak hari ini hingga jumat 17 April 2020. Dengan jumlah pembelian kami batasi sehingga mencegah agar tidak terjadi spekulasi harga oleh yang mampu beli secara borongan," pungkasnya.

