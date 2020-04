PT. Pertamina (persero) Region V Retail Sales NTT Berlakukan Promo Casback 50% Bagi Pengemudi Ojol

POS KUPANG. COM, RAY REBON 2 Lampiran

POS-KUPANG. COM|KUPANG- Ardhy Naben ADM SBM PT. Pertamina (persero) Region V NTT, mengatakan, terkait kebijakan promo cashback 50% bagi pengemudi Ojek Online akan secepatnya diberlakukan. Hal ini disampaikan pasca dikeluarkannya pengumuman oleh Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama.

Ketika ditemui POS KUPANG. COM, di kantor Pertamina, Jl. Bhakti Karya, No. 6 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kupang, Ardhy menjelaskan, pemberlakuan kebijakan tersebut paling lama besok akan direalisasikan di Kupang bagi pengemudi Ojek Online.

Sebelumnya, ujar Ardhy, kami sudah melakukan koordinasi dengan SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di kota Kupang yang sudah digitalisasi. Agar bisa melakukan transaksinya tersebut. Sudah ada materinya, dan pada hari ini mungkin kami bisa berikan kepada SPBU terkait.

"Promo ini diberlakukan pertama untuk 10.000 ojol di seluruh Indonesia. Untuk bisa memperoleh cashback 50% dari pertamina, pengemudi ojol harus mendownload aplikasi My pertamina dan LinkAja. Pembayarannya non-tunai melalui aplikasi my pertamina. Dan harus sudah ada koneksi antara Aplikasi LinkAja dan My Pertamina, jelasnya.

"Setelah itu pelanggan akan memperoleh struk EDC dari aplikasi my pertamina, dan mengupload struk tersebut. Voucher bagi pengemudi ojol akan diperoleh setelah struk EDC tersebut diupload. Promo cashback 50% tersebut maksimal dalam waktu 7 hari tetapi dalam bentuk saldo LinkAja, beber Ardhy

"Harapan kami agar, bisa dimaksimalkan transaksi non-tunai di tengah wabah Pandemi Covid 19 ini. Bukan saja my pertamina, tetapi sudah banyak EDC yang lain telah berlakukan transaksi tersebut. Untuk SPBU yang lain masih dalam proses untuk digitalisasi ungkap Ardhy