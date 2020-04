Artis dan Presenter Ini Mengaku Positif Corona, Pesan Menyentuh Twindy Rarasati untuk yang Sehat

POS KUPANG.COM -- Setelah sejumlah artis yang terinfeksi virus corona dan semubuh setelah menjalani masa isolasi dan dan perawatan, kini ada lagi artis yang mengaku terinfeksi virus Covid-19

Artis yang dinyatakan positif ini adalag pemain Sitikom, The East , Twindy Rarasati

Presenter sekaligus artis peran Twindy Rarasati mengumumkan bahwa ia positif Covid-19. Pemain sitkom The East yang berperan sebagai Clarissa ini mengonfirmasi kabar tersebut di akun Instagram-nya, Rabu (15/4/2020).

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk support-nya yang melimpah," tulis Twindy seperti dikutip Kompas.com, Rabu.

Dalam unggahannya, Twindy memajang foto dirinya tengah berada di ranjang rumah sakit. Ia juga tampak mengenakan masker berwarna putih dan kacamata.

Meski harus menjalani perawatan sementara, Twindy tetap memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang masih berjuang menghadapi pandemi global virus corona ini.

Presenter dan pemain stikom The East, Twindy Rarasati.(Instagram/Twindy Rarasati) ((Instagram/Twindy Rarasati))

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one," ucap Twindy.

Twindy tak lupa mendoakan masyarakat agar tetap dalam kondisi sehat.

"Sehat-sehat terus teman-teman semua! Stay home everyone, this too shall pass," tulisnya.