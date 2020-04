9 Fakta Menarik Drama Korea The World of The Married, Drakor Tentang Pelakor yang Bikin Penasaran

drama korea The World of the Married

POS-KUPANG.COM - Salah satu Drama Korea on going yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah drama The World of the Married atau A World of Married Couple.

Drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

Kisah cinta seorang istri yang menghadapi kenyataan suaminya memiliki perempuan simpanan dikemas secara apik dengan kisah yang tidak mudah ditebak.

The World of The Married dibintangi oleh artis-artis senior seperti Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Lalu seperti apa fakta menarik tentang drakor The World of The Married?

Dilansir dari Kompas.tv, berikut 9 fakta menarik drama yang berkisah tentang pelakor ini.

1. Alur Cerita

Drakor The World of the Married

The World of the Married menceritakan kehidupan rumah tangga yang seperti rollercoaster.

Kisah tentang bagaimana Dr. Ji Sun Woo (diperankan oleh Kim Hee Ae) berurusan dengan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang lebih muda.

Alur cerita yang tak membuang waktu membuat pemirsa terpikat dan betah duduk manis melanjutkan keseruan ceritanya.

