Live Streaming ILC TV One Malam Ini,14 April 2020, PSBB Berlaku, Dengarlah Suara Rakyat, Dilema



POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan Program Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One yang dipandu Karni Ilyas pada malam ini, Selasa (14/4/2020).

Selain di TV One, anda bisa menyaksikan ILC malam ini melalui live streaming. Link live streamingnya ada dalam berita ini.

Temanya ILC malam ini begitu menohok. Seputar pemberlakuan PSBB, strategi yang dipilih pemerintahan jokowi dalam mengatasi penyebaran virus corona atau covid-19.

Tema tentang PSBB bukan yang pertama di ILC TV One.

Tema yang diangkat malam ini merupakan kali kelima tentang PSBB yang diangkat Karni Ilyas. Tema tentang PSBB ini bahkan secara berturut-turut di ILC TV One.

Berikut cuitan Karni Ilyas tentang tema ILC TV One malam ini melalui Twitter, Selasa (14/4/2020).

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 besok, berjudul PSBB Berlaku: "Dengarlah Suara Rakyat." Selamat menyaksikan. #ILCSuaraRakyat," tulis akun Twitter @karniilyas.









Unggahan tersebut banyak dikomentari netizen.



Sebagian di antara mereka mengusulkan agar narasumber seperti Rocky Gerung dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditampilkan.





Akankah Rocky Gerung dan Anies Baswedan tampil dil ILC kali ini?



Karni Ilyas belum memberikan jawaban.



So, bagaimanakah jalannya diskusi ILC TV One edisi "PSBB Berlaku: Dengarlah Suara Rakyat" ?

• Terbaru Pandemi Corona, Begini Gejala Infeksi Covid-19 Virus Corona, Kenali Segera

Tonton Live Streaming ILC TV One melalui tautan link di bawah ini:*Disclaimer: Link Live Streaming ILC TV One hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap kualitas dan isi siaran.Mahfud MDPada ILC TV One pekan lalu, Menkopolhukam Mahfud MD bicara hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Mahfud MD tak tutupi adanya perdebatan.Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terutama Provinsi DKI Jakarta kerap dinilai tak harmonis.Kebijakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta juga dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah pusat.Namun, Menkopolhukam Mahfud MD meluruskan hubungan tersebut.Meskipun tak menampik adanya perdebatan antara pemerintah pusat dengan daerah, Mahfud MD menegaskan hubungan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baik-baik saja.