Jadwal acara TV
Jadwal Acara TV Rabu 15 April, Saksikan Aksi Si Seksi J-Lo di Film Parker Trans TV dan ILC TV One
Jangan lewatkan sinema-sinema terbaik dan acara menari di stasiun TV nasional. Simak dulu jadwal acara TV besok, Rabu 15 April 2020
Di Bioskop Trans TV misalnya, akan tayang film Parker dan film The Tuxedo.
Sedangkan di Global TV atau GTV, ada film Snow White & Huntsman dan film The Purge.
Kemudian di ANTV, hadir film Sinema India Yeh Teri Galiyan dan Meri Durga.
Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNC TV.
Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Rabu 15 April 2020 dilansir dari mncvision.id:
• ILC Malam Ini, Karni Ilyas Angkat Tema PSBB, Gubernur Anies Baswedan Hadir? Bagaimana Rocky Gerung?
Jadwal Acara Trans TV Rabu 15 April 2020
01:00 CNN Night News
01:30 CNN Sports
02:30 Sinema Indonesia
05:00 Islam Itu Indah
06:30 Insert Pagi (L)
07:30 CNN Indonesia
08:30 A Thousand Words
10:00 Nih Kita Kepo
11:00 CNN Indonesia News Report
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)
14:00 CNN Indonesia Live
15:00 Insert Today
16:00 Rumpi: No Secret (L)
17:00 CNN Indonesia News Update
18:00 Bikin Laper
19:00 Diary The Onsu
20:00 CNN Indonesia Prime News
21:00 Bioskop Trans TV: Parker
23:00 Bioskop Trans TV: The Tuxedo
• Sinopsis Film Vanilla Sky,Dibintangi Tom Cruise,Ikuti Kisahnya Malam Ini di Trans TV Pukul 23.00 WIB
Jadwal Acara TV
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Rabu 15 April 2020
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ILC TV One
Karni Ilyas
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