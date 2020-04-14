Jadwal acara TV

Jadwal Acara TV Rabu 15 April, Saksikan Aksi Si Seksi J-Lo di Film Parker Trans TV dan ILC TV One

Jangan lewatkan sinema-sinema terbaik dan acara menari di stasiun TV nasional. Simak dulu jadwal acara TV besok, Rabu 15 April 2020

Jadwal Acara TV Rabu 15 April, Saksikan Aksi Si Seksi J-Lo di Film Parker Trans TV dan ILC TV One
Tribun Pontianak
Karni Ilyas, Presiden ILC TV One 

Di Bioskop Trans TV misalnya, akan tayang film Parker dan film The Tuxedo.

Sedangkan di Global TV atau GTV, ada film Snow White & Huntsman dan film The Purge.

Kemudian di ANTV, hadir film Sinema India Yeh Teri Galiyan dan Meri Durga.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNC TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Rabu 15 April 2020 dilansir dari mncvision.id:

ILC Malam Ini, Karni Ilyas Angkat Tema PSBB, Gubernur Anies Baswedan Hadir? Bagaimana Rocky Gerung?

Jadwal Acara Trans TV Rabu 15 April 2020

01:00 CNN Night News
01:30 CNN Sports
02:30 Sinema Indonesia
05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi (L)
07:30 CNN Indonesia
08:30 A Thousand Words
10:00 Nih Kita Kepo

11:00 CNN Indonesia News Report
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)
14:00 CNN Indonesia Live

15:00 Insert Today
16:00 Rumpi: No Secret (L)
17:00 CNN Indonesia News Update
18:00 Bikin Laper

19:00 Diary The Onsu
20:00 CNN Indonesia Prime News
21:00 Bioskop Trans TV: Parker
23:00 Bioskop Trans TV: The Tuxedo

Sinopsis Film Vanilla Sky,Dibintangi Tom Cruise,Ikuti Kisahnya Malam Ini di Trans TV Pukul 23.00 WIB

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Karni Ilyas
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
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