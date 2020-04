Ada 70 Bakal Vaksin Covid-19, WHO Sebut 3 Vaksin Telah Diuji pada Manusia, September 2020 Sudah Siap

Ada 70 Bakal Vaksin Covid-19, WHO Sebut Tiga Vaksin Telah Diuji pada Manusia, Siap September 2020

POS-KUPANG.COM - Jangan pernah berhenti berdoa agar virus corona atau Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

Di tengah serangan Covid-19 yang nyaris tak terbendung saat ini, setidaknya ada 70 vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di dunia.

Diperkirakan pada bulan September 2020 ada vaksin yang sudah bisa digunakan untuk mencegah Covid-19.

Menurut keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tiga di antaranya telah diuji pada manusia.

Upaya pengembangan vaksin ini terus dilakukan untuk menemukan obat bagi patogen berbahaya yang masih mewabah hingga kini.

Melansir Bloomberg (13/4/2020), perkembangan terdepan dari proses klinis saat ini adalah vaksin eksperimental yang dikembangkan oleh CanSino Biologics Inc. yang terdaftar di Hong Kong dan Institut Bioteknologi Beijing.

Pengembangan vaksin tersebut telah memasuki fase kedua. Sementara, dua lainnya yang telah diujikan pada manusia adalah pengobatan yang dikembangkan secara terpisah oleh produsen obat AS Moderna Inc. dan Inovio Pharmaceuticals Inc.

Percepatan pengembangan vaksin

Kemajuan pengembangan vaksin dilakukan dengan sangat cepat lantaran patogen virus corona yang dihadapi belum dapat dihilangkan jika hanya melalui tindakan pengendalian saja.