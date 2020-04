WHO Sebut Indonesia Bisa Jadi Episentrum Baru Covid-19, Cegah Sebaran Corona dengan PSBB

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Indonesia bersama dengan India disebut-sebut WHO berpotensi sebagai episentrum baru penyebaran Corona atau Covid-19 di Dunia.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah potensi Indonesia menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Yuri menanggapi Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG, Diah Saminarsih yang menyebutkan, Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 jika tidak segera melakukan kontrol.

• Update Virus Corona di NTT 12 April 2020, 1 Positif Covid-19, 813 ODP, Kota Kupang Tertinggi

• 5 Posisi Seks Ini Ampuh Melepas Stres, Pilih Gaya Berhubungan Intim Yang Cocok untuk Anda

"Nah itu (PSBB), apakah kita selama ini tidak melakukan pencegahan?," kata Yurianto ketika dihubungi wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Yuri mengatakan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, pemerintah sudah membuat berbagai aturan dan saat ini masyarakat harus mematuhi aturan tersebut.

"Iya, (butuh kerja sama masyarakat). Peraturannya sudah banyak, tinggal dipatuhi saja. Banyak aturan kalau tidak ada yang mematuhi ya percuma," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah Amerika dan Eropa, Asia Tenggara disebut berpeluang menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 jika wabah tidak terkontrol.

Regional Director WHO kawasan Asia Tenggara telah mengeluarkan sebuah media briefing sebagai peringatan dan saran kehati-hatian untuk negara di Asia Tenggara.

• Bonek Bernama Dato Sri Tahir Sumbang Rp 7 M untuk Bantu Penanganan Virus Corona, Siapa Menyusul?

• Dokter Ini Pesimis Virus Corona Segera Berakhir di Indonesia, Singgung Perilaku PDP Covid-19

Ia berujar, gelombang episentrum wabah corona dari Amerika dan Eropa akan menuju Asia Tenggara.