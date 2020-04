Tak Ingin Indonesia Jadi Pusat Baru Penyebaran Corona? Pemerintah Harus Lakukan 2 Hal Besar Ini

POS-KUPANG.COM - Para pakar memprediksi pusat penyebaran virus corona akan bergeser kembali dari Eropa ke Asia Tenggara.

Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara yang berpotensi menjadi pusat baru penyebaran virus corona jika Pemerintahan Jokowi tidak melakukan langkah-langkah tegas dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut.

"Kita tentu ingin menghindari ini terjadi di kawasan Asia Tenggara."

"Termasuk menghindari ini terjadi di Indonesia," kata Diah Saminarsih, selaku Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG, Kamis (9/4/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

• Infeksi Mata Termasuk 5 Gejala Ringan Terinfeksi Virus Corona Yang Tidak Disadari, Waspada!

Indonesia sendiri menjadi negara yang bisa dibilang beruntung.

Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat atau belakangan masuknya wabah Covid-19.

Hal itu Diah sampaikan dalam diskusi daring bertajuk Hari Kesehatan Dunia 2020: Aksi Nyata Masyarakat Sipil di Masa Pandemi.

jalan