Drh Bambang Haryanto, MM : Tak Bosan Untuk Mensosialisasikan Pencegahan Corona di Lingkungan Balai

POS-KUPANG.COM I NOELBAKI--Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam menyikapi World Health Organization (WHO) yang telah menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, sehingga berisiko terjadinya penularan.

Walau sekarang Pegawai BBPP Kupang melakukan working from home namun aktivitas harus tetap berjalan. Pemantauan Pegawai yang melakukan working from home di lakukan langsung oleh Kepala Balai drh. Bambang Haryanto, MM Melalui ZOOM Cloud Meetings untuk mengecek keberadaan dan aktifitas para pegawai yang melakukan working from home.

Dalam arahan Cloud meetings Kepala Balai mensosialisasikan arahan Kepala Badan pada pertemuan teleconfrence pada Kamis (26/3) tentang pencegahan Covid 19 kepada seluruh pegawai yang ikut join di cloud meetings agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan.

“Selalu pedomani protocol pencegahan Covid 19, sering-sering cuci tangan setelah beraktifitas, penyediaan handsanitizer, menyediakan multivitamin dan masker serta Penyemprotan disinfentan di lingkungannya untuk mencegah penularan covid 19 ini lebih luas lagi. Tidak ada lagi kerumunan dan kegiatan yang menarik massa yang harus menjadi perhatian bagi kita semua," ujar Bambang.

Selain menjaga kebersihan diri dan lingkungan perlu dilakukan penyemprotan disenfektan.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh pada area yang rawan penyebaran virus, seperti area Fingerprint/mesin absen, dan bagian-bagian yang sering di kunjungi atau berkumpulnya banyak orang seperti Lobi, ruang kantor, aula, asrama, ruang makan, tolet dan lainnya.

Drh Bambang Haryanto, MM selaku Kepala Balai Mengatakan, ini salah satu cara BBPP Kupang untuk melakukan pencegahan penyebaran covid 19 di lingkungan kerja dan juga memotivasi pegawai melakukan upaya pencegahan Covid-19 di rumah dan dilingkungan mereka masing-masing.

Lebih lanjut dikatakan Bambang, penyemprotan Desinfektan dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah terkait penanggulangan pandemi dan antisipasi potensi penyebaran Covid-19.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)