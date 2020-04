Terungkap, Inilah Arti Tato Jungkook BTS, ARMY Wajib Tahu, Nomor 4 Super Sweet! 

POS-KUPANG.COM - Salah satu member BTS yang mencuri perhatian adalah Jungkook.

Mendapatkan julukan Golden Maknae, penampilan Jungkook sering membuat ARMY histeris.

Di musim panas lalu, Jungkook berhasil meraih impian masa remajanya. Yakni memiliki tatto.

Tapi dia tidak berhenti pada satu saja.

Jungkook sekarang memiliki lebih dari 10 tatto!

Lantas, apa saja arti dari tato yang dimiliki Jungkook?

Dilansir dari Koreaboo, inilah arti dari masing-masing tato Jungkook menurut ARMY.

1. ARMY + J

Jungkook memiliki beberapa tato di tangan.

"ARMY" adalah untuk fandom BTS, tetapi juga berisi R dan M untuk RM dan "Min Yoongi" (Suga).

"A" dalam ARMY adalah "V" terbalik untuk V, dan "J" diyakini mewakili Jin, Jimin, dan J-Hope.

Tato Jungkook

2. Hati ungu dan 0613

Meskipun Jungkook belum mengkonfirmasi makna tato itu, hati dianggap sebagai ekspresi cinta abadi Jungkook untuk anggota dan penggemarnya.

"0613" adalah tanggal debut BTS, 13 Juni 2013.

Tato Jungkook

3. Mahkota dan wajah tersenyum

Mahkota dapat merujuk ke status BTS sebagai Raja K-Pop.

Wajah tersenyum bisa menjadi emoji favorit Jungkook, atau hanya detail gaya.

Tato Jungkook

4. Perisai

Perisai di tangan Jungkook adalah logo ARMY.

Sangat menarik untuk dicatat bahwa ia memilih untuk menato logo ARMY daripada BTS!

Tato Jungkook ()

5. “Rather be dead than cool”

Di lengannya, Jungkook memiliki tato silang.

Huruf vertikal dalam desain mengatakan, “Rather be dead than cool", yang merupakan kutipan dari lagu Nirvana "Stay Away".

Tato Jungkook

Selama siaran langsung pada bulan April 2018, Jungkook menyebutkan betapa dia sangat menyukai kalimat ini.

Itu moto hidupnya!

Tato Jungkook

6. “Make hay while the sun shines”

Ungkapan horizontal dalam teka-teki silang jauh lebih sulit untuk dilihat dengan jelas, tetapi itu membuat penampilan singkat di BTS's "ON" MV.

Tato Jungkook

“Make hay while the sun shines” adalah pepatah lama yang mendesak pendengar untuk memanfaatkan hari itu.

Tato Jungkook ()

7. Kerangka tangan dan garis-garis hitam

Tangan kerangka memiliki jari kelingking dan telunjuk menunjuk ke atas dalam gerakan "rock on" klasik, dan itu diyakini sebagai perpanjangan dari tinta "Rather be dead than cool" dari Jungkook.

Garis-garis di sebelahnya sangat mirip dengan garis-garis pada bendera Korea Selatan, geon (건), yang berarti "keadilan".

Tato Jungkook

8. Tiger lily

Menurut penggemar, tato ini mewakili bunga kelahiran Jungkook, macan lily.

Kata-kata di baliknya, "please love me", adalah makna lily harimau dalam bahasa bunga.

Tato Jungkook

9. TRUTH

Teks ini terlihat oleh para penggemar di versi “BTS Focus” dari “Kinetic Manifesto Film: Come Prima” MV.

Jungkook

Meskipun sulit untuk dibuat, beberapa percaya itu mengatakan "TRUTH".

Dua sahabat Jungkook, Mark GOT7 dan Yugyeom memiliki tato di tempat yang sama.

Truth

10. Harimau

Fans melihat tato ini di BTS “ON” MV.

Meskipun sulit untuk dilihat, tampaknya Jungkook mungkin memiliki tato harimau di lengannya.

Dalam simbolisme Korea, harimau adalah simbol keberuntungan yang mewakili keberanian dan kebanggaan.

Tato Harimau Jungkook

11. Tato misteri

Tato ini, yang terlihat dalam "Kinetic Manifesto Film BTS: Come Prima", terlalu kabur untuk dibuat-buat, tapi mudah-mudahan itu akan terungkap suatu hari nanti!

