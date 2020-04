Bupati Niga Dapawole Terus Memantau Posko Satgas Covid-19

POS KUPANG. COM|WAIKABUBAK – Setelah memantau Posko Satgas Covid-19 di Tanah Righu, Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole memantau POSKO TIMUR yang berada di Desa Sobarade, Jumat, (3/4/2020).



Bupati Niga Dapawole mengucap terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Kabupaten Sumba Barat yang solid dan pro aktif dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat.

"Terima kasih juga kepada semua relawan yang telah berpartisipasi membantu pemerintah, baik berupa sumbangan tenaga, materi, pikiran serta ide-ide dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat. Bersama-sama kita bisa,"kata Niga Dapawole dalam rilis yang dikirim Kabag Humas dan Protokol, Ridho Samani, Sabtu (4/4/2020).

Bupati Niga Dapawole kemudian memantau Tim Gugus Tugas Covid-19 yang sedang melakukan pendataan dan para medis yang sedang memeriksa penumpang Kapal Egon dari pelabuhan Waingapu yang masuk ke wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Pemantauan penertiban ini, dilakukan sebagai upaya antisipasi dini penyebaran COVID-19.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penumpang Kapal Egon yang akan memasuki wilayah Sumba Barat, dapat terdata dan terpantau seluruhnya, dan penumpang yang didapati memiliki suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38°C, dan atau memiliki keluhan batuk pilek, nyeri menelan, sesak nafas, langsung discreaning oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Puuweri, yang terdiri dari Kepala Puskesmas, 1 dokter dan 4 perawat.

Kepada Bupati Niga Dapawole, Tim Gugus Tugas Covid-19 melaporkan jumlah penumpang yang terpantau seluruhnya berjumlah 98 orang, dimana 69 orang adalah warga Sumba Barat Daya dan 29 orang warga Sumba Barat.

Seluruh data penumpang yang berdomisili di Sumba Barat, secara lengkap by name by address by phone, akan diserahkan kepada masing -masing desa dan puskesmas untuk dipantau.

Bupati Niga berharap Dapawole kemudian menegaskan kepada para penumpang yang baru tiba dan tidak mengalami gejala terkena Covid-19 agar setelah ini mengisolasikan diri di rumah masing-masing selama 14 hari.

"Diharapkan supaya tidak keluar rumah karena anggota TNI-POLRI akan memantau keberadaan saudara," ujar Niga Dapawole.

Sementara Camat Kota Waikabubak, Yopi Malingara, S.STP, berharap POSKO TIMUR sebagai jalur pintu masuk dari arah timur dapat selalu difungsikan sebagai posko siaga pemantauan terutama bagi para penumpang kapal laut maupun pesawat yang datang ke Sumba Barat dari arah timur.

Selain Tim Kesehatan Puskesmas Puuweri, personil Gugus Tugas yang hadir dalam kegiatan pemantauan tersebut yaitu Bupati Sumba Barat, Kepala DLH, Kepala DPMD, Kepala Dinas Transnaker, Kasat Binmas beserta Tim Satgas Amanusa II Polres Sumba Barat, Camat Kota Waikabubak, Kabag Humas Protokol, Sekretaris DKIPS, Babinsa dan Babinkantibmas Desa Sobarade, Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan serta Tim Dinas Perhubungan.(Laporan Reporter POS KUPANG. COM,Gerardus Manyella)