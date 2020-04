Sinopsis Drama Korea Lee Min Ho Terbaru, The King: Eternal Monarch, Tayang April ini, Catat Waktunya

POS-KUPANG.COM - Seri Drama Korea The King: Eternal Monarch akan tayang pada 17 April 2020 di saluran televisi Korea Selatan, SBS.

Drakor The King: Eternal Monarch ini digadang-gadang sukses besar berkat peran Lee Min Ho yang sempat vakum tiga tahun dari dunia akting.

Untuk diketahui, Lee Min Ho terakhir membintangi drama Korea The Legend of The Blue Sea bersama aktris Jun Ji Hyun.

Selain Lee Min Ho, drama Korea The King: Eternal Monarch juga menjadi momen kembalinya Kim Go Eun.

Ia terakhir kali berperan dalam drama Korea berjudul Goblin pada tahun 2017 silam.

Drama korea The King: Eternal Monarch ditulis oleh penulis Kim Eun Sook, sosok di balik seri drakor Lovers in Paris, On Air, Secret Garden, Goblin, Descendants of the Sun, dan Mr. Sunshine.

Sinopsis drama The King: Eternal Monarch ini juga mengisahkan tentang kaisar Lee Gon yang berusaha menutup portal dunia paralel yang dibuka oleh iblis yang dilepaskan oleh dewa ke dunia manusia.

Selain itu, ada seorang detektif Jung Tae-eul yang diperankan oleh Kim Go Eun, juga mencoba melindungi orang-orang dari ancaman tersebut.

Sementara dilansir dari Soompi, Lee Min Ho akan berperan sebagai Lee Gon, Kaisar generasi ketiga Korea pada drama The King: Eternal Monarch.

Rakyatnya digambarkan sangat mengagumi sikap Lee Min Ho karena sosoknya yang tampan, tenang dan modern.

Rupanya kepribadian Lee Gon berbanding terbalik dengan citranya di mata rakyat.