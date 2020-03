Sudah Tahu Istilah Soal Virus Corona? Mari Kenali 24 Istilah Covid-19 Jangan Sampai Salah Mengerti

POS-KUPANG.COM - Sudah Tahu Istilah Soal Virus Corona? Mari Kenali 24 Istilah Covid-19 Jangan Sampai Salah Mengerti

Merujuk dari data real time, Coronavirus COVID-19 Global Cases by the CSSE at Johns Hopkins University, tercatat ada 662.073 kasus hingga Minggu (29/3/20) pagi hari ini.

Korban jiwa akibat virus yang pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China tersebut mencapai 30.780. Adapun jumlah negara yang mengonfirmasi terjangkit virus corona mencapai 200 negara.

Semenara itu dari Data Covid-19 di Indonesia, saat ini ada 1.285 orang terinfeksi, dengan korban jiwa sebanyak 114 orang dan yang berhasil sembuh 64 orang.

Sejak virus corona ini menjangkit di Indonesia hingga sekarang, ada sedkitnya 24 istilah yang sering disebut-sebut dalam setiap informasi dan pembahasan tentang virus ini.

Dikutip dari laman kompas.com, berikut istilah yang ada dan artinya.

1.Virus Corona (Coronavirus)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.

2. SARS-CoV-2