Sri Paus Fransiskus Gelar Berkat Urbi et Orbi untuk Mengakhiri Wabah Covid-19

POS KUPANG.COM -- Wabah virus corona semakin hari semakin banyak memakan korban jiwa, selain itu ketakutan terus meluasnya penyebaran virus yang disebut juga Covid-19 ini menyebabkan kepanikan hingga warga menyerbu supermarket untuk persediaan makanan dan kebutuhan lainnya di rumah

Di sisi lain, penyebaran virus corona juga melumpuhkan berbagai aktivitas manusia mulai dari olahraga hingga aktivias rohani di tempat-tempat ibadah

Sri Paus Fransiskus menyampaikan berkat Urbi et Orbi pada Jumat (27/3/2020) untuk memohon berakhirnya wabah virus corona.

Paus Fransis menggelar berkat khusus Urbi et Orbi atau 'to the City and to the world' di tangga Basilika Santo Petrus.

• Ilmuwan Matematika Prediksa 50 Persen Warga Jakara Terinfeksi Corona, Bila Tak Patuh,Ini Hitungannya

Biasanya agenda khusus itu dilaksanakan pada Hari Raya Natal dan Minggu Paskah. Namun, kondisi wabah global akhirnya membuat Paus Fransis memutuskan untuk menggelar berkat tersebut dan disiarkan secara daring (streaming).

Paus Fransiskus selama berkat Urbi et Orbi di tangga Basilika Santo Petrus ((vatican news))

Di dalam berkatnya, Paus Fransiskus mengutip ucapan Yesus kepada muridnya, "Kenapa kalian takut? Tidak kah kalian memiliki iman?" Paus Fransis melakukan doa itu di saat hujan turun lebat. Dia berbicara kepada seluruh umat di dunia melalui platform media daring seperti Facebook, YouTube, TV dan radio.

Sementara itu, Paus Fransis menawarkan meditasi atas krisis yang dihadapi dunia saat ini.

Dia merujuk pada ayat di dalam injil, lebih tepatnya pada Markus (4:35-41). Paus kemudian memaparkan kondisi mencekam di Italia dengan uraian kata yang mendalam.

Dia berkata bahwa sudah berminggu-minggu lamanya kegelapan tebal menutupi alun-alun, ruas jalan dan kota-kota.