Meybi Agnesya Lomanledo : Modal Bukan Alasan Untuk Tidak Memulai Usaha

Laporan Reporter Pos Kupang.Com Ella Uzu Rasi

POS KUPANG.COM-- Salah satu pengusaha muda Kota Kupang, Meybi Agnesya Lomanledo (27) mengatakan, tidak adanya modal bukanlah alasan untuk tidak memulai usaha.

"Beta dulu ju sonde ada modal. Pinjam dari mama Rp. 500.000" tutur Meybi.

"Tapi sekarang, puji Tuhan sudah bisa beli mobil untuk mama" lanjutnya.

Menurut Meybi, pengusaha bukan soal punya usaha apa dan punya produk apa tetapi mental dari pemilik usahalah yang penting dalam menjadi seorang pengusaha.

• Pemain Persib Bandung Pilih Pulang Kampung, Ini Jadi Pemicunya Sima Info

Duta Pemuda Kreatif Indonesia (NTT) 2017 ini mengungkapkan, memulai sebuah usaha pasti ada jatuh bangunnya. Tapi sebagai pengusaha, harus punya mental untuk bangun setiap kali terjatuh. Kebiasaan tersebutlah yang harus diulang sampai mencapai kesuksesan.

Hal ini menurut Meybi, bisa diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan, misalnya dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup.

Timor Moringa, usaha yang tengah dirintisnya juga tak lepas dari kondisi jatuh bangun, namun dirinya bisa membuktikan, bahwa ditengah kondisi seperti itu, dia masih bisa bertahan, bahkan bisa menyabet beberapa penghargaan sebelum setahun berkarya.

Penghargaan tertingginya didapatkan dengan menjadi pemenang Gerakan Secangkir Semangat Kapal Api #buatnyatatujuanmu 2019.

Untuk para perempuan yang masih ragu untuk memulai usaha Meybi berpesan, you become what you think. Ketika kita berpikir akan gagal, maka itu yang akan terjadi. Jangan sampai terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki dan mengabaikan apa yang kita miliki.

"Beta lebih suka meminjam taglinenya Tokopedia #mulaiajadulu" ungkapnya.