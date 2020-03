Jadwal Bioskop Trans TV 23-29 Maret 2020, Ada Film Kesukaanmu?

Selasa, 24 Maret 2020



Our Robot Overlords

Film ini mengisahkan tentang robot yang melakukan invasi di bumi untuk mengambil pengetahuan dan kecerdikan manusia. Dibintangi Ben Kingsley, Gillian Anderson, dan Callan McAuliffe, film ini tayang pukul 21.00 WIB.

Kamis, 26 Maret 2020Film ini menceritakanntentang seorang suami yang menemukan istri dan anaknya telah dibunuh. Dia pun berusaha melakukan balas dendam. Dibintangi Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, dan Scott Adkins, film ini tayang pukul 21.00 WIB.Film ini mengisahkan tentang Malo (50 Cent) adalah anak seorang perwira opsir dinas kepolisian wilayah New York (NYPD) yang tewas terbunuh saat menjalankan tugas. Dibintangi 50 Cent, Robert De Niro, dan Forest Whitaker. Film ini tayang pukul 23.00 WIB.Jumat, 27 Maret 2020Film ini mengisahkan tentang Dr. Will Caster yang memiliki impian menciptakan sebuah teknologi komputer super canggih yang kemampuannya akan lebih besar dari kepintaran kolektif semua manusia yang pernah ada. Saat usahanya hampir berhasil, ia ditembak oleh kelompok yang menyebut diri sebagai 'gerakan antiteknologi'. Dibintangi Johnny Depp, Rebecca Hall, dan Morgan Freeman, film ini tayang pukul 21.00 WIB.Film ini menceritakan tentang perjalanan Charlie Mortdecai (Johnny Depp), pria tampan dan kerap bertingkah konyol dan mesum. Mortdecai bekerja sebagai penjual barang-barang seni. Suatu ketika dia mendapat informasi bahwa ada salah satu lukisan yang memiliki kode rahasia. Dibintangi Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, dan Ewan McGregor, film ini tayang pukul 23.00 WIB.Sabtu, 28 Maret 2020Film ini mengikuti Karla, seorang pelayan restoran, yang dengan tabah mengejar mobil setelah putranya yang berusia 6 tahun diculik dari sebuah taman. Dibintangi Halle Berry, Sage Correa, dan Chris McGinn, film ini tayang pukul 21.00 WIB.Film ini mengisahkan John Link, seorang narapidana yang baru saja dibebaskan dari penjara. John akhirnya bertemu dengan putri kesayangannya yang berusia 17 tahun, Lydia. Dibintangi Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, film ini tayang pukul 23.00 WIB.Minggu, 29 Maret 2020Film ini diadaptasi dari novel karya Jean-Patrick Manchette yang berjudul "The Prone Gunman". Kisahnya bercerita tentang perjuangan seorang mantan agen rahasia dari tentara pasukan khusus yang bernama Jim "Twink" Terrier. Dibintangi Sean Penn, Idris Elba, dan Jasmine Trinca, film ini tayang pukul 21.00 WIB.Film ini bercerita tentang petualangan mencari tengkorak kristal. Dibintangi Harrison Ford, Cate Blanchett, dan Shia LaBeouf, film ini tayang pukul 23.00 WIB.