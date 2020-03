Kabar Duka, Eks Presiden Real Madrid Meninggal Dunia Akibat Terinfeksi Virus Corona

lorenzo sanz @lsanz19 Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP 44K Twitter Ads information and privacy



Selain itu, ia juga berjasa mendatangkan beberapa bintang seperti Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker dan Predag Mijatovic, yang berhasil mengantarkan klub memenangi trofi Liga Champions musim 1997-1998.