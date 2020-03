Inilah 10 Film Netflix yang Wajib Kamu Tonton, Nomor Empat Siap Bikin Baper! 

POS-KUPANG.COM - Penyebaran virus corona yang meluas di Indonesia membuat pemerintah menghimbau masyarakat agar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Hal ini bertujuan agar mata rantai virus corona bisa diputuskan.

Pemerintah menghimbau agar sekolah dan kampus diliburkan, ASN dan para pekerja bisa melakukan pekerjaan dari rumah.

Nah buat kalian yang bingung dan bosan karena seharian di rumah, kalian bisa melakukan kegiatan lainnya misalnya menonton film.

Netflix sebagai salah satu perusahaan hiburan asal California, Amerika Serikat menyediakan ribuan film menarik yang bisa menemani hari-hari kamu tanpa harus keluar rumah.

Nah berikut ini ada 10 rekomendasi film Netflix kamu tonton saat lakukan social distancing yang POS-KUPANG.COM lansir dari berbagai sumber.

1. Two Popes

Film The Two Popes diangkat dari skandal gereja yang menggemparkan dunia tahun 2012.

Kisah ketika Kardinal Bergoglio menggantikan Paus Benediktus XVI sebagai Paus yang baru.

Film The Two Popes merupakan sebuah film drama biografi yang diarahkan oleh Fernando Meirelles dengan judul The Two Popes.