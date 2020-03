Inilah Deretan Drama Korea & China Tayang di Platfrom Video Streaming WeTV, Nyesal Tidak Nonton

Sekuel ini akan berfokus pada kisah cinta Bai Feng Jiu (Dilraba Dilmurat) dan Dong Hua Dijun (Vengo Gao) serta cerita cinta abadi dan obsesi antara ratu Qing Qiu dan sang mantan penguasa langit, yang pada sekuel sebelumnya merupakan subload dari kisah cinta utama Bai Qian (Yang Mi) dan Ye hua (Mark Chao).

Drama yang diangkat dari novel karya Tang Qi dengan judul yang sama tersebut, dibintangi oleh aktris dan aktor ternama Tiongkok.

Salah satu pemeran ”Cinta Abadi Seindah Mimpi”, aktris cantik Yang Mi, juga bermain dalam drama serial ternama, "The Return of Condor Heroes", dan aktor tampan, Mark Chao, telah meraih Best Actor Golden Bell Awards, dengan perannya di serial Black and White.