Pesona Lee Jung Jae dan Park Hae Soo Segera Hadir di Serial Netflix Round Six, Jangan Baper Ya!

Keduanya dikabarkan akan bintangi serial terbaru Netflix berjudul Round Six. Aksi keduanya dipastikan akan membuat kamu terpesona.

Dilansir dari laman Soompi pada Jumat (13/3/2020), drama ini mengisahkan orang-orang yang berpartisipasi dalam permainan misterius tentang bertahan hidup dengan 45,6 miliar won di telepon.

Ini akan jadi kali pertama bagi Lee Jung Jae muncul dalam serial original Netflix.

Kendati demikian, Lee Jung Jae sudah banyak bintangi drama dan film dari berbagai genre loh.

Beberapa diantaranya adalah Along With the Gods: The Last 49 Days, The Thieves, dan drama Chief of Staff musim pertama maupun kedua.

Sementara Park Hae Soo, sebelumnya sudah pernah bintangi film original Netflix berjudul "Persona".

Dalam drama Round Six, Lee Jung Jae akan memerankan karakter Ki Hoon.

Ki Hoon mencapai titik terendah dalam hidup setelah perusahaannya direstrukturisasi.

Ia mendadak tertarik dengan iming-iming hadiah berupa uang besar jika bergabung dengan permainan bertahan hidup.

Kemudian Park Hae Soo akan memerankan Sang Woo, teman masa kecil Ki Hoon.

Meski memiliki latar belakang yang buruk, ia bekerja keras hingga lulus dari Universitas Nasional Seoul yang bergengsi.

Namun ia menghadapi permasalahan lain setelah kedapatan menggelapkan uang perusahaan.

Round Six akan menjadi serial Netflix pertama arahan sutradara Hwang Dong Hyuk.

Sebelumnya ia cukup dikenal sebagai pria di balik kesuksesan film The Fortress, Miss Granny, dan Silenced.

Sayangnya sampai berita ini ditulis, belum ada informasi lengkap mengenai kapan drama mulai ditayangkan.

