Liga Europa

LIVE SCTV! Link Streaming TV Online LASK vs Manchester United di Liga Europa Malam Ini

LIVE SCTV! Link Streaming TV Online LASK vs Manchester United di Liga Europa Malam Ini

LIVE SCTV! Link Streaming TV Online LASK vs Manchester United di Liga Europa Malam Ini
Bolasport.com
LIVE SCTV! Link Streaming TV Online LASK vs Manchester United di Liga Europa Malam Ini 

LIVE SCTV! Link Streaming TV Online LASK vs Manchester United di Liga Europa Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming LASK vs Man United di Babak 16 Besar Liga Europa pada Jumat 13 Maret 2020 dini hari. Cek Live Streaming Vidio.com

Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Liga Europa via Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online www.vidio.com yang akan menyajikan Video Streaming LASK vs Manchester United.

Selain Siaran Langsung SCTV, Live Streaming LASK vs Man United di Babak 16 Besar Liga Europa bisa diakses via Live Streaming Vidio.com mulai pukul 00.55 Wib.

Laga ini merupakan pertemuan perdana bagi kedua tim. Manchester United punya rekor bagus ketika melawan klub Austria, yakni tujuh kali menang dan sekali imbang.

Di sisi lain, LASK tak terkalahkan dalam enam laga terakhir di Liga Europa, dengan rincian empat menang dan dua kali imbang. Ini merupakan rekor terbaik LASK di Liga Europa. Sementara, Manchester United hanya kalah sekali dari 19 laga di Liga Europa.

MU bertandang ke Austria setelah memenangi derby Manchester dengan skor 2-0. Ini memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 10 pertandingan.

PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN

LASK (3-4-2-1): Schlager; Trauner, Ramsebner, Wostry; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Frieser, Tetteh; Raguz

Pelatih: Franz Ponweiser

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Editor: Hasyim Ashari
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