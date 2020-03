Chord Gitar Paling Mudah dan Lirik Lagu Raisa 'Jatuh Hati' Ambil Gitarmu Sekarang

Chord Kunci Gitar dan Lirik Jatuh Hati

Intro:C F C F

.

C F C F

Ada ruang hatiku yang kautemukan

C F C F

Sempat aku lupakan kini kausentuh

Em Am Dm Am Bb G

Aku bukan jatuh cinta namun aku jatuh hati heei

.

C Dm Em F

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir ciummu

Am Em Bb G

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

C Dm Em F

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Am Em Bb G C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku selalu di dekatmu

.

Musik: C F C F

.

C F C F

Ada ruang hatiku kini kausentuh

Em Am Dm Am Bb G

Aku bukan jatuh cinta namun aku jatuh hati

.

C Dm Em F

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir ciummu

Am Em Bb G

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

C Dm Em F

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Am Em Bb G C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku selalu di dekatmu

.

Am Em F G E/G#

Katanya cinta memang banyak bentuknya

Am Em F Am Bb A

Kutahu pasti sungguh aku jatuh hati..hii

.

D Em F#m G

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir ciummu

Bm F#m C A

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

D Em F#m G

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Bm F#m C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku selalu di dekatmu

A D

tapi bolehkah ku selalu di dekatmu

.

Musik: D G D G

Banyak yang penasaran dengan anak Raisa dan Hamish Daud.

Anak Raisa dan Hamish Daud memang jarang diekspos ke kamera.

Baik Raisa maupun Hamish Daud hingga saat ini hanya mengunggah beberapa foto saja yang tidak menunjukkan dengan jelas wajah sang putri.

Lahir pada Selasa, 2 Februari 2019, putri pertama Raisa dan Hamish Daud langsung menyedot perhatian publik.

Banyak yang penasaran dengan wajah cantik bayi kecil ini.

Bayi berjenis kelamin perempuan ini diberi nama Zalina Rayne Wyllie.