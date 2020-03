Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Salah Menilai - Tagor Pangaribuan, Betapa Ku Sangat Mencintaimu 

POS-KUPANG.COM - Chord kunci gitar lagu Tagor Pangaribuan - Jangan Salah Menilai.

Jangan Salah Menilai adalah lagu yang dinyanyikan oleh Tagor Pangaribuan.

Berikut adalah kunci gitar lagu Jangan Salah Menilai yang mudah dimainkan.

Chord Jangan Salah Menilaiku

Intro C G F G

C F G C

G

C G

Mungkin kau selalu menduga

F C

Diriku tak pernah memahamimu

C G

Bahkan kau selalu curiga

F

Ada yang lain

G C G

dan ku duakan cintamu

C G

Jangan kau salah menilaiku

F

Dengan semua sikap

C

diamku ini

C G

Jauh di dalam lubuk hatiku

F

Terukir indah

G C G

terukir indah namamu

Chorus

C

Sayang mengapa masih saja kau

G

ragukan cintaku

F

Ketulusan hatiku ku persembahkan

G C G

hanya untukmu

C

Sayang andaikan

F

kau dapat melihat hatiku

C

Kau akan menyadari

G C

betapa ku sangat mencintaimu