Drama MBC Old School Intern Segera Tayang, Intip Serunya Park Hae Jin & Artis Pendukung Baca Naskah

Old School Intern merupakan drama terbaru MBC yang akan mengisi slot tayang Rabu-Kamis. Jadi, ditunggu ya jadwal tayangnya.

Nah untuk mengobati rasa penasaran kamu terhadap drama Old School Intern, berikut kami hadirkan juga sinopsi dari drama tersebut.

Dilansir dari laman Soompi pada Senin (9/3/2020), Old School Intern merupakan drama yang mengisahkan tentang kehidupan seorang pria pekerja kantor yang diperankan oleh Park Hae Jin.

Ia terpaksa pindah ke perusahaan baru setelah mengalami penderitaan di bawah pimpinan tua yang suka memerintah (diperankan Kim Eung Soo).

Pria tersebut cukup cepat dalam meniti karier hingga akhirnya jadi seorang pemimpin tim pemasaran dan penjualan.

Namun suatu hari, mantan bosnya muncul di perusahaan tempat ia bekerja sebagai pekerja magang senior.

Selain Park Hae Jin dan Kim Eung Soo, pembacaan naskah drama juga dihadiri Han Ji Eun, Park Ah In, Hong Seung Bum, Noh Jong Hyun, Go Geon Han, Go In Bum, Son Jong Hak, Jung Kyung Soon, dan Kim Ki Chun.

Momen pembacaan naskah drama Old School Intern (soompi)

Soompi Momen pembacaan naskah untuk drama terbaru MBC, Old School Intern

Dalam pembacaan naskah tersebut, Park Hae Jin diketahui berperan sebagai Ga Yeol Chan, pemimpin elit tim pemasaran di cabang ramyun dari Jun Su Foods.

Ga Yeol Chan digambarkan sebagai pria yang memiliki fesyen terbaik dan mengikuti gaya tren terbaru.