Kulit Cantik dan Sehat Dengan Drops of YouthT Youth

POS-KUPANG.COM

TANDA TANGAN - Foto bersama Assistant Store Manager The Body Shop Lippo Plaza Kupang, Endah Novianty (ketiga dari kiri) bersama Pemimpin Perusahaan PT Timor Media Grafika, Erniwaty Madjaga (kedua dari kiri), Koordinator Sirkulasi, Hartanto Djaha) dan karyawan the body shop setelah resmi menandatangani memorandum of understanding untuk pertama kalinya, Kamis (5/3) di gedung Lippo Plaza Kupang.