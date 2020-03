Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Fiersa Besari Celengan Rindu, Aku Kesal Denga Jarak

POS-KUPANG.COM - Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Fiersa Besari Celengan Rindu, Aku Kesal Denga Jarak

Berikut ini adalah Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Fiersa Besari Celengan Rindu:

Intro:

C

C

Aku kesal dengan jarak

Am G C

Yang sering memisahkan kita

F C

Hingga aku hanya bisa

Dm G

Berbincang denganmu di whatsapp

C

Aku kesal dengan waktu

Am G C

Yang tak mau berhenti bergerak

F C

Barang sejenak

Dm G

Agar ku bisa menikmati tawamu

Am F

Ingin ku berdiri di sebelahmu

Am F

Menggenggam erat jari-jarimu

Am F

Mendengarkan lagu Sheila On 7

Dm

Seperti waktu itu

G

Saat kau disisiku...

Chorus:

C G

Dan tunggulah aku disana

Am A# C

Memecahkan celengan rinduku

F

Berboncengan denganmu

C

Mengelilingi kota

Dm

Menikmati surya perlahan

G

Menghilang

C G

Hingga kejamnya waktu

Am A# C

Menarik paksa kau dari pelukku

F

Lalu kita kembali

C

Menabung rasa rindu

Dm

Saling mengirim doa

G C

Sampai nanti sayangku

Music:

C

C

Jangan matikan hapemu

Am G C

Kau tau aku benci khawatir

F C

Saat kau tak mengabari

Dm G

Aku tak suka bertanya-tanya

Am F

Ingin ku bakar dia yang sering

Am

Mention mention-nan

F

denganmu di twitter

Am F

Namun kau slalu meyakinkanku

Dm

Tuk tumbuhkan percaya

G

Bukan rasa curiga..

*Back to chorus

Outro:

C G A# Am A Dm

Fm Em A Dm C

G C

hingga kita bertemu...