POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Naluri Lelaki Samsons, Aku Adalah Lelaki Yang Tak Pernah Lelah Mencari Wanita

Chord kunci gitar Naluri Lelaki Samsons.

Chord kunci gitar Naluri Lelaki Samsons ini sangat mudah dimainkan.

Berikut chord kunci gitar Naluri Lelaki Samsons:

C Em

aku adalah lelaki

F

yang tak pernah lelah

G

mencari wanita

.

C Em

aku adalah lelaki

F

yang selalu gundah

G

menunggu wanitaaaku

.

Musik: C Em F G

.

C Em

aku adalah lelaki

F

yang pantang menyerah

G

memikat wanita

.

C Em

aku adalah lelaki

F

yang selalu ingin

G

dibuai wanitaaaku

.

Em F

tolong dekati aku

Dm

tolong hampiri aku

G

tolong jamahi aku

.

Em F

agar aku bijaksana

Dm

agar aku bahagia

G

agar aku merasakan cinta

.

Reff:

F Em

naluri sebagai lelaki

Am

membuatku menginginkan

G

berjuta wanita di sisiku

F Em

naluriku sebagai lelaki

Am G

membuatku merindukan

F G# A# C

pujaan dari wanita oh yee yeeheah

.

Int. C Em F G

.

C Em

aku adalah lelaki

F

yang pantang menyerah

G

memikat wanita

.

C Em

aku adalah lelaki

F

yang selalu ingin

G

dibuai wanitaaaku ohhh

.

Em F

tolong dekati aku

Dm

tolong hampiri aku

G

tolong jamahi aku

.

Em F

agar aku bijaksana

Dm

agar aku bahagia

G

agar aku merasakan cinta

.

Reff:

F Em

naluri sebagai lelaki

Am

membuatku menginginkan

G

berjuta wanita di sisiku

F Em

naluriku sebagai lelaki

Am G

membuatku merindukan

F G# A# C

pujaan dari wanita oh yee yeeheah

.

Outro : C Em F G (4x)

C...

