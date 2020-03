Selain Wander Luiz, 3 Tiga Pemain Persib Bandung Raih Penghargaan Liga 1 2020 Pekan Pertama

POS-KUPANG.COM - Persib Bandung meraih Best Team of The Week Liga 1 2020 pekan pertama.

Ya, Persib Bandung memang tampil perkasa di pekan pertama Liga 1 2020.

Menjamu Persela Lamongan, Minggu (1/3/2020), Maung Bandung menang 3-0.

Gol bagi Persib dipersembahkan oleh Wander Luiz (dua gol) dan Geoffrey Castillion.

Lini belakang Persib juga bisa dibilang cukup solid.

Mereka bisa menetralisir semua serangan yang datang.

Hasil Liga 1 2020 Pekan pertama. (Twitter Liga 1)

Pekan pertama Liga 1 sudah selesai.

Ada sembilan laga yang digelar.

Akun Twitter Liga 1 hari ini mengumumkan best team of the week pekan pertama.