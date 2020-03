WHO Rilis Cara Penularan Virus Corona

POS-KUPANG.COM - BADAN Kesehatan Dunia ( WHO) menyebut cara penularan Virus Corona baru bisa terjadi serupa dengan cara penularan Virus Corona lainnya, yaitu SARS dan MERS. Centers for Desease Control and Prevention (CDC) menyebut hal itu karena virus ini masih tergolong baru sehingga karakteristiknya belum diketahui secara sempurna. Untuk itu, para ahli hanya bisa memperkirakan dengan menjadikan virus sejenis sebagai bahan acuannya.

Ada beberapa cara penularan Virus Corona yang perlu diketahui masyarakat sebagai langkah antisipasi, yaitu melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan.

• Arab Saudi Belum Pastikan Waktu Umroh

Selain itu, menyentuh benda atau permukakan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi tinja, namun ini jarang terjadi.

Agar terhindar dari virus Corona, WHO mengimbau menghindari kontak dekat dengan pasien penderita penyakit saluran pernafasan akut, rajin mencuci tangan, khususnya setelah melakukan kontak langsung dengan pasien atau lingkungan tempat tinggalnya.

• Musda Golkar Tanpa Voting

Berikutnya, menghindari kontak dengan peternakan atau binatang liar tanpa adanya perlindungan, orang dengan gejalan penyakit pernafasan sebaiknya beretika saat bersin, serta tingkatkan standar praktik pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama di bagian kegawatdaruratan.

Hal yang terakhir adalah, hindari konsumsi produk hewan mentah, seperti daging dan susu yang hanya diolah setengah matang. (kompas.com)