TRIBUN WIKI: Awesome March On The Rock Hotel Hadir untuk Anda

Salah satu kamar dengan tipe Superior Room yang tersedia di On the Rock Hotel Kupang.

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Selain promo makanan dan minumam, di bulan ini On The Rock Hotel juga menawarkan promo kamar spesial. Bertemakan "Awesome March", tamu bisa menginap di hotel ini dengan harga khusus yaitu 500.000/net/Superior Room/night.

"Dimana dengan paket yang sudah termasuk dari harga tersebut yaitu sarapan pagi dan dinner spesial menu Nasi Taliwang khusus untuk duaorang. Dan berkesempatan menikmati semua fasilitas yang ada di Hotel On The Rock by prasanthi," kata Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (3/3/2020).

Promo ini, lanjutnya, berlaku selama Maret mulai dari 1-31 Maret 2020. "Rasakanlah pengalaman berbeda bersama dengan Hotel On The Rock by prasanthi," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)