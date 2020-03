Selalu Berganti, Bulan Ini Pala Restoran OtR Hotel Siapkan Paket Nasi Taliwang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pala Restoran On The Rock Hotel tak pernah berhenti untuk berkreasi terhadap olahan menu promo setiap bulannya. Suguhan ini tentu untuk memanjakan lidah tamu menginap dan umum yang berkunjung di Hotel On The Rock Kupang.

Harganya yang begitu terjangkau membuat siapa saja disilahkan untuk mampir mencicipi menu dari Pala Restoran OtR hotel ini.

Bulan ini Anda patut mencoba promo makanan Paket Nasi Taliwang. Hanya dengan Rp 40.000,, Ansa sudah dapat menikmati satu paket nasi, Ayam Bakar bumbu Taliwang yang sedap ditemani dengan godaan pelecing kangkung teri yang menggugah seleran makan Anda.

• FIKP Unika St. Paulus Tanda Kerja Sama Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Ini Bentuknya

Anda bisa menikmati menu tersebut dengan minuman es teh atau teh panas gratis sesuai permintaan tamu.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (3/3/2020), enyampaikan untuk promo minumqn It's Sweet Baby masih mendapat tempat di lidah dan tenggorokan para tamu.

• Anggota DPRD Kota Kupang Tinjau Bangunan Kantor Lurah Manutapen, Ini Tujuannya

Oleh karena itu bulan ini, minuman dengan bernuansa pink tersebut masih disediakan dengan Rp 30.000.

Dengan harga tersebut, kata Kiky, Anda sudah dapat menikmati minuman segar, manis dari Hotel On the Rock by Prasanthi setiap hari di Pala Restaurant mulai pukul 08.00 hingga 23.00 Wita.

"Yuk tunggu apa lagi sambil menikmati menu yang dipesan, Anda juga akan mendapatkan suguhan alam pemandangan pesisir pantai kelapa lima yang indah," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)