JADWAL ACARA TV Senin 2/3/2020 Samudra Cinta di SCTV, Bioskop Trans TV Safe, Indonesian Idol di RCTI

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Senin 2 Maret 2020.

Antara lain di stasiun televisi Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar TV One dan MNC TV.

Ada banyak tayangan menarik hari ini di layar kaca televisi Anda.

Di Trans TV misalnya, akan tayang dalam Bioskop Trans TV film Safe dan film Welcome To The Punch.

RCTI, ada tayangan siaran langsung Sedangkan diRCTI, ada tayangan siaran langsung Indonesian Idol X, Result & Reunion.

Sementara di GTV, pada malam hari akan tayang film Death Race 3: Inferno.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar TV One dan MNC TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Senin 2 Maret 2020 dilansir dari Suryamalang.com:

Jadwal Acara TV RCTI Selasa 2 Maret 2020

01:30 Delik

02:00 Serie A 2019/20: JUV Vs INT

04:45 Seputar iNews Pagi

05:30 Sergap

06:30 Go Spot

07:15 Ojolali

08:15 Silet

09:45 Kompleks Pengabdi Istri RT 2

11:15 Seputar iNews Siang

12:00 Indonesian Idol

14:00 Indonesian Idol

16:15 Gober