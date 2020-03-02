Jadwal Acara TV Senin 2 Maret 2020, Indonesian Idol Result and Reunion di RCTI, Bioskop Trans TV

Jadwal Acara TV Senin 2 Maret 2020, Indonesian Idol Result and Reunion di RCTI, Bioskop Trans TV

Jadwal Acara TV Senin 2 Maret 2020, Indonesian Idol Result and Reunion di RCTI, Bioskop Trans TV
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Jadwal Acara TV Senin 24/2/2020, Grand Final Indonesian Idol, Samudra Cinta di SCTV, Big Movies GTV 

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Senin 2 Maret 2020.

Antara lain di stasiun televisi Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar TV One dan MNC TV.

Ada banyak tayangan menarik hari ini di layar kaca televisi Anda.

 

Di Trans TV misalnya, akan tayang dalam Bioskop Trans TV film Safe dan film Welcome To The Punch.

Sementara di GTV, pada malam hari akan tayang film Death Race 3: Inferno.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar TV One dan MNC TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Senin 2 Maret 2020 dilansir dari Suryamalang.com:

Jadwal Acara TV RCTI Selasa 2 Maret 2020

01:30 Delik
02:00 Serie A 2019/20: JUV Vs INT
04:45 Seputar iNews Pagi
05:30 Sergap

06:30 Go Spot
07:15 Ojolali
08:15 Silet
09:45 Kompleks Pengabdi Istri RT 2

11:15 Seputar iNews Siang
12:00 Indonesian Idol
14:00 Indonesian Idol
16:15 Gober

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Indonesian Idol
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Bioskop Trans TV
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Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribun Padang
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