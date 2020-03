Ekspor dan TPK Hotel di NTT Turun

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ekspor Provinsi NTT pada Januari 2020 senilai US $ 1.663.744 dengan volume sebesar 5.707,9 ton mengalami penurunan sebesar 13,52 persen dari ekspor Desember 2019 yang sebesar US $ 1.923.826. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 182.674 dan ekspor non migas

senilai US $ 1.481.070.

Kepala Bidang Statistik Distribusi, Demarce M Sabuna, pada Jumpa Pers di Ruang Video Conference Kantor BPS NTT, Senin (2/3/2020), mengatakan komoditas ekspor Provinsi NTT Januari 2020 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.663.744.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Januari 2020 adalah kelompok komoditas Kendaraan dan Bagiannya senilai US $ 220.508.

Sedangkan impor Provinsi NTT pada Januari 2020 senilai US $ 7.969.600 dengan volume sebesar 1.192,5 ton dengan komoditas impor terbesar Mesin/Peralatan Listrik yang didatangkan dari China.

Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 1.663.744 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $ 7.969.600 maka pada tahun 2019 terdapat defisit sebesar US $ 6.305.856.

Ia juga menjelaskan mengenai Tingkat Penghunian Kamar Hotel. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Provinsi NTT pada Januari 2020 sebesar 39,26 persen, turun 14,49 poin dibanding TPK Desember 2019 yang

sebesar 53,75 persen.

Jumlah tamu menginap pada hotel bintang bulan Januari 2020 sejumlah 29.584 orang dengan rincian 25.166 orang tamu nusantara dan 4.417 orang tamu mancanegara.

Rata-rata lama tamu menginap, jelasnya, di hotel berbintang pada Januari 2020 selama 1,80 hari.

Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,65 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 2,66 hari.

Sedangkan untuk jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada Januari 2020 berjumlah 148.866 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 151.285 orang.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).