Lirik Lagu Diamond Agnez Mo, Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia, Kisah di Balik Lagu Cukup Dalam

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Agnez Mo kembali mengeluarkan single terbarunya berjudul Diamond. Lagu ini langsung menggebrak dunia musik tanah air.

Saat dibawakan di panggung Billboard Indonesia Music Awards 2020, lagu Diamond langsung trending.

Video yang diunggah pada 27 Februari 2020 trending nomor 1 selama 2 hari berturut-turut.

Lagu Diamond dirilis pada 10 Oktober 2020.

Saat tampil di Panggung Billboard Indonesia Music Award, Agnez Mo berkolaborasi dengan rapper ternama French Montana.

Kisah di balik lagu ini cukup dalam.

Penyanyi 33 tahun ini mewakili semua orang di Dunia ini.

Agnez Mo menyebut Diamond menggambarkan semua orang berharga seperti berlian.

Agnez Mo tampil di Billboard Indonesia Music Awards 2020 (YouTube/RCTI)

Diamonds

[Agnez mo]

Diamonds are shining out on 'em all

Only see the diamonds when i talk

Blink blink baby blink blink

Blink blink baby blink blink

Diamonds are shining out on 'em all

Only see the diamonds when i talk

Blink blink baby blink blink

Blink blink baby blink blink