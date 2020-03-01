JADWAL ACARA TV Minggu 1/3/2020 Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, Samudra Cinta SCTV, Liga 1 Indosiar
JADWAL ACARA TV Minggu 1/3/2020 Bioskop Trans TV, Big Movie GTV, Samudra Cinta SCTV, Liga 1 Indosiar
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POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara televisi Trans TV, Trans TV, Indosiar, SCTV, GTV, dan ANTV pada Minggu, 1 Maret 2020.
Ada berbagai program televisi menarik yang ditayangkan untuk mengisi waktu libur di rumah.
Di Trans TV, terdapat 3 film yang akan ditayangkan, yakni film The Amazing Spider Man 2, Extraction, dan Dark Tide.
Untuk The Amazing Spider Man 2 dapat disaksikan pada pukul 19.00 WIB.
Kemudian, GTV ada film Alien Resurrection, Uang Kaget, Bedah Rumah Baru, Konon Katanya, dan Take Me Out Indonesia.
Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.
Nah, apa saja program menarik lainnya?
Berikut jadwal acara di stasiun Trans TV, Trans7, Indosiar, GTV, SCTV, GTV, dan ANTV pada Minggu, 1 Maret 2020:
Trans7
- 00:00 Ruqyah
- 00:30 Theater
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Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribunnews