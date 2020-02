LIGA ITALIA - Jadwal Juventus vs Inter Milan, Lazio vs Bologna, AC Milan? Live Bein Sports, RCTI?

LIGA ITALIA - Jadwal Juventus vs Inter Milan, Lazio vs Bologna, AC Milan vs Genoa Live Bein Sports, RCTI?

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia pekan 26 akhir pekan ini akan menyajikan big macth Juventus vs Inter Milan.

Laga Liga Italia pekan 26 bisa disaksikan di BeIN Sports 2 dan sebagian akan disiarkan lewat siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Namun belum ada konfirmasi apakan laga Juventus vs Inter Milan akan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus.

Laga Juventus vs Inter Milan sendiri jadi laga krusial, karena bisa jadi penentu pemuncak klasemen.

Juventus saat ini masih bertengger di posisi puncak dengan koleksi 60 poin. Sementara Inter Milan masih ada di posisi ketiga dengan 54 poin.

Pekan lalu Inter Milan absen bermain karena pertandingan melawan Sampdoria di pekan 25 ditunda karena kekhawatiran terhadap merebaknya virus corona.

Saat Juventus dan Inter Milan 'saling bunuh', Lazio yang kini punya 59 poin dan ada di posisi ke dua di papan klasemen bisa memanfaatkan untuk mengambil alih puncak klasemen.

Lazio di pekan ini akan melawan tim papan tengah Bologna.

* Dihantui Virus Corona