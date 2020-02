JADWAL Live Streaming Liga 1: Persebaya vs Persik, Madura United vs Barito Putera, Sabtu 29/2/2020

JADWAL live treaming Liga 1: Persebaya vs Persik, Madura United vs Barito Putera, Sabtu 29/2/2020

Liga 1 2020 Jadwal Liga 1 2020 akan segera bergulir pada Sabtu (29/2/2020) besok.

Jadwal pekan pertama gelaran Liga 1 2020 akan digelar sejak, Sabtu (29/2/2020) hingga Senin (2/3/2020).

Jadwal siaran langsung Liga 1 2020 dapat dilihat di akhir artikel.

Ada sembilan pertandingan dalam pekan perdana Liga 1 2020.

Sembilan pertandingan itu di antaranya Persebaya vs Persik, Madura United Vs Barito Putera, Persiraja vs Bhayangkara FC, Persipura vs PSIS, Persija vs Borneo FC, PSM vs PSS, Persib vs Persela, Bali United vs Persita, dan PS Tira Persikabo vs Arema FC.

Dari sembilan pertandingan tersebut akan ada empat pertandingan yang disiarkan langsung di Indosiar.

Laga yang akan disiarkan langsung di Indosiar adalah Persebaya Vs Persik Kediri, Persija Jakarta Vs Borneo FC, Persib Bandung Vs Persela Lamongan, Bali United Vs Persita.

Laga pertama pekan bertama bakal mempertemukan derby Jatim, Persebaya Surabaya vs Persik Kediri.

Laga perdana sekaligus pembuka kompetisi tersebut, bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persik Kediri sebagai tim yang baru hadir di Liga 1 2020 langsung dihadapkan dengan klub berat Persebaya Surabaya.