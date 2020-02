Jadwal Acara TV Hari ini Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, The Great Magician GTV

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara televisi GTV, Trans7, RCTI, Trans TV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI hari ini, Jumat (28/2/2020).

Hari ini GTV menayangkan film The Scorpion King 3: Battle For Redemption, Uang Kaget Untuk Bedah Rumah, dan The Great Magician.

Sedangkan, Indosiar ada program pencarian bakat menyanyi dangdut, yakni Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2020 pada pukul 20.00 WIB.

Kemudian, ada Live Fokus, Kisah Nyata Spesial, Kisah Nyata Sore, dan Suara Hati Istri.

Untuk Trans TV menyiarkan film The Divergent Series: Allegiant dan Tracers pada pukul 21.00 WIB dan 23.00 WIB.

Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.

Nah, apa saja program menarik lainnya?

Berikut jadwal acara di stasiun GTV, Trans7, RCTI, TransTV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI Jumat, 28 Februari 2020:

GTV

- 01:30 Gerebek

- 02:00 Buletin Inews Malam