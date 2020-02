Chord Gitar dan Lirik Lagu Pamer Bojo Cendol Dawet Didi Kempot, 'Pamer Bojo Anyar Neng Ngarepku'

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Pamer Bojo

Penyanyi : Didi Kempot

[Verse]

C F C

Koyo ngene rasane wong nandang kangen

Am Em

Rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

Tansah kelingan kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan



[Bridge]

Dm G



[Verse]

C F C

Cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

Nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh neng dadaku



[Bridge]

Am Em F Am Am Em F G C



[Chorus]

C Em

Dudu klambi anyar

F

sing neng njero lemariku

Dm G

Nanging bojo anyar sing mbo pamerke neng aku



[Bridge]

F G C



[Verse]

C Em

Dudu wangi mawar

F

Sing tak sawang neng mripatku

Dm G

Nanging kowe lali nglarani wong koyo aku

F G

Neng opo seneng aku

Em Am

Yen mung gawe laraku

F G C

Pamer bojo anyar neng ngarepku



C F C

Cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

Nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

Nangis batinku nggrantes uripku



F G C

Teles kebes netes eluh neng dadaku



[Bridge]

Am Em F Am Am Em F G C



[Chorus]

C Em

Dudu klambi anyar

F

sing neng njero lemariku

Dm G

Nanging bojo anyar sing mbo pamerke neng aku



[Bridge]

F G C



[Outro]

C Em

Dudu wangi mawar

F

Sing tak sawang neng mripatku

Dm G

Nanging kowe lali nglarani wong koyo aku

