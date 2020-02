Chord Gitar dan Lirik Lagu Marion Jola Menangis Tanpa Air Mata, 'Buat Apa Mencinta Tanpa Ada Rasa'

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Menangis Tanpa Air Mata

Penyanyi: Marion Jola

F G

Senyum ini cerah

Am F

Meski dalam kelabu

F G

Namunku lelah

Em F

Harus mencintaimu

F G

Bila kau seorang

Am F

Bintang dalam hatiku

F G

Mengapa terang

Em F

Malam tanpa dirimu

F G

Bukan cinta bila kita

Em F

Harus berpura-pura

F G

Ini jelas bukan cinta

Reff :

C G Dm F

Ho ho oo tiada lagi kata

C G

Buat apa mencinta

Dm F

Tanpa ada rasa

C G Dm F

Ho ho oo tiada lagi kata

C G

Kita bisa menangis

Dm

Tanpa air mata

F G

Lepaskan genggaman

Am F

Jerit cinta yang padam

F G

Sedih yang datang

Em F

Akan sirna perlahan

F G

Biarkan hati

Am F

pilih hari bahagia

F G

Meskipun kini

Em F

Kita tak lagi kita

F G

Bukan cinta bila kita

Em F

Harus berpura-pura

F G

Ini jelas bukan cinta

Back to Reff :

Dm F

Tanpa air mata

C G Dm F

Hoo uwooo ooo

C G

Buat apa mencinta

Dm F

Tanpa ada rasa hooo

C G Dm F

Ho ho oo tiada lagi kata

C G

Kita bisa menangis

Dm

Tanpa air mata

F G

Lepaskan genggaman

Am F

Jerit cinta yang padam

F G

Sedih yang datang

Em F

Akan sirna perlahan

