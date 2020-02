Meski Berstatus Tersangka Kades Tubmonas Diaktifkan Kembali Bupati Tahun

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Meski menyandang status tersangka kasus dugaan penggelapan dan penipuan bahan bangunan, Kepala Desa Tubmonas nonaktif Arkelaus Sa'e, Kamis (27/2/2020) dilantik kembali oleh Bupati TTS, Egusem Piether Tahun bersama sembilan pejabat desa di ruang rapat Bupati TTS. Pelantikan kembali Kades Arkelaus tersebut disebabkan karena yang bersangkutan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 lalu.

Sembilan penjabat desa yang ikut dilantik yaitu, Penjabat Desa Enoneontes, Esau Lenama, Penjabat Desa Noeolin, Zakarias Nenometa, Penjabat Desa Eno Nabuasa, Fondri Tapatab, Penjabat Desa fatumnasi, To Yusmin Oematan, Penjabat Desa Oebobo, Jimmy Renold Dima, Penjabat Desa Mili, Semuel Alunat, Penjabat Desa Nauileu, Ludovikus Kause, Penjabat Desa Enu Fatukusi, Junus Benu dan Penjabat Desa Silu, Anderias.

Bupati Tahun dalam arahannya mengatakan, tanggung jawab sebagai seorang kepala desa sangat besar, baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pengelolaan dana desa. Pasca dilantik, Bupati Tahun meminta agar para Penjabat Desa dan Kepala Desa untuk mempercepat proses pencairan dana desa tahap satu, termaksud menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa bagi desa yang belum menyelesaikannya.

" Segera bekerja untuk segera menyelesaikan proses pencairan dana desa," pinta Bupati Tahun.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tahun juga menyinggung terkait tingginya angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten TTS. Angka kemiskinan di Kabupaten TTS mencapai 27 persen dan angka penderita stunting yang harus diintervensi mencapai 21 ribu jiwa.

• Umuh Ungkap Alasan Mengapa Manakn Konate Gagal Kembali ke Pangkuan Persib Bandung, Info

Untuk mengatasi persoalan itu, Bupati Tahun mengatakan, pemerintah tingkat desa harus berada di barisan terdepan. Lewat dana desa, pemerintah desa harus memberikan intervensi guna menyelesaikan persoalan stunting dan kemiskinan.

" Data by name dan by address nya sudah ada jadi intervensinya gampang dan pasti tepat sasaran. Target kita per tahun angka kemiskinan harus turun 2 persen," tegas Bupati Tahun. (din)