Link Live Streaming Vidio.com FC Porto vs Leverkusen Liga Europa, Jumat 28/2 Jam 00.55 WIB





POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming Vidio.com FC Porto vs Leverkusen Liga Europa, Jumat (28/2/2020) dini hari WIB.

Pertandingan FC Porto vs Leverkusen Liga Europa leg 2 babak 32 besar akan berlangsung di Stadion Do Dragao, Jumat (28/2/2020) jam 00.55 WIB.

Kedua kesebelasan tercatat baru berjumpa 2 kali di ajang antar klub Eropa. Leverkusen belum pernah kalah, 1 kali imbang dan menang 2-1 pada duel leg pertama pada pekan lalu.

Pelatih Leverkusen, Peter Bosz, sadar Porto bakal melakukan apapun demi lolos ke 16 besar.



"Porto harus menang untuk lolos. Artinya, mereka akan menyerang sejak menit awal. Kami tidak tahu mereka bakal melakukan pressing sejak awal atau hanya menunggu kami," kata Peter Bosz dalam konferensi pers jelang laga.



"Kami telah mempersiapkan semua skenario dan kami ingin mengakhiri laga dengan kemenangan," sambung eks pelatih Borussia Dortmund ini.



Misi Leverkusen tersebut ditunjang dengan performa gemilang. Dari empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, Kevin Volland dan kawan-kawan menyapu semuanya dengan kemenangan.



Selain itu, Leverkusen selalu lolos dari 5 laga babak gugur kompetisi Eropa terakhir saat menang pada leg pertama.

Terbaru, mereka menyingkirkan wakil Portugal lainnya, Sporting Lisbon, di babak 32 Europa League 2015/16 (menang dengan skor agregat 4-1).



Di antara tim-tim yang sudah mencatatkan 25 laga lebih di ajang Europa League, hanya Fenerbache (50%) yang memiliki persentase cleansheet lebih baik daripada Bayer Leverkusen (48%).



Kendati demikian, Porto tangguh kala bermain di kandang sendiri.

Dari 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi, klub papan atas Portugal ini memetik 12 kemenangan dan hanya 1 kali kalah saat bermain di Do Dragao.

Head to Head (H2H) Porto vs Leverkusen

21/02/2020 Leverkusen vs Porto 2-1

27/07/2016 Leverkusen vs Porto 1-1



Lima Laga Terakhir Porto

24/02/2020 Porto vs Portimonense 1-0

21/02/2020 Leverkusen vs Porto 2-1

17/02/2020 Vitoria Guimaraes vs Porto 1-2

13/02/2020 Porto vs Academico Viseu 3-0

09/02/2020 Porto vs Benfica 3-2



Lima Laga Terakhir Leverkusen

23/02/2020 Leverkusen vs Ausburg 2-0

21/02/2020 Leverkusen vs Porto 2-1

15/02/2020 Union Berlin vs Leverkusen 2-3

09/02/2020 Leverkusen vs Borussia Dortmund 4-3

06/02/2020 Leverkusen vs Stuttgart 2-1

Live Streaming Porto vs Leverkusen



Apabila tidak ada perubahan jadwal, duel Porto vs Leverkusen yang bertempat di Stadion Do Dragao dapat dinikmati melalui live streaming Vidio.com via layanan Vidio Premier pada Jumat (27/02/2020) pukul 00.55 WIB.



Untuk menikmatinya secara penuh, diperlukan mekanisme berlangganan terlebih dahulu dengan tiga paket yang tersedia: 30 hari (Rp29.000), 1 tahun (Rp299.000), dan 7 hari (Rp10.000).



Registrasi Video Premier



Sebelum dapat menikmati semua layanan di Vidio.com Premier, diwajibkan memiliki akun dengan mendaftar memasukkan akun email. Setelah itu, akan ada notifikasi untuk melakukan verifikasi yang kembali ditautkan kepada situs web Vidio.com.



Berlangganan Vidio Premier



Ada beberapa cara membayar langganan Vidio Premier yang bisa dilakukan. Berikut beberapa di antaranya:



Cara berlangganan Vidio Premier dengan DANA:



Pilih Paket Vidio Premier

Pilih Lanjut Pembayaran (Masuk ke halaman DANA)

Masukkan nomor handphone yang digunakan untuk aktivasi akun DANA

Cara berlangganan Vidio Premier dengan DANA (transfer bank):



Pilih Paket Vidio Premier

Lanjut Pembayaran (Masuk ke halaman DANA)

Pilih pembayaran dengan cara Transfer Bank

Cara berlangganan Vidio Premier dengan transfer bank:



Pilih Paket Vidio Premier

Lanjut Pembayaran

Pilih Metode Pembayaran dengan Bank Transfer

Pilih Bank, klik next

Lakukan Pembayaran

