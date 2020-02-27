Jadwal Acara TV Besok Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV
Jadwal Acara TV Besok Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV
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POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara televisi GTV, Trans7, TransTV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI pada Jumat (28/2/2020).
Di SCTV, terdapat acara UEFA Europa League pada pukul 00.30 WIB dini hari.
Kemudian, program Liputan 6 Pagi, Buser Investigasi, Hos Shot, dan FTV Pagi.
Selain itu, di TransTV menayangkan film The Divergent Series: Allegiant dan Tracers pada pukul 21.00 WIB dan 23.00 WIB.
Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.
Nah, apa saja program menarik lainnya?
Berikut jadwal acara di stasiun GTV, Trans7, TransTV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI Jumat, 28 Februari 2020:
GTV
- 01:30 Gerebek
- 02:00 Buletin Inews Malam
- 02:30 Isinema
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Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribunnews