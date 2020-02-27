Jadwal Acara TV Besok Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV

Jadwal Acara TV Besok Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV

Jadwal Acara TV Besok Jumat 28 Februari 2020, Samudra Cinta SCTV, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV
Terjadwal.org
Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 2 Februari 2020, Siaran Langsung Kompetisi Esports di NET TV 

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara televisi GTV, Trans7, TransTV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI pada Jumat (28/2/2020).

Di SCTV, terdapat acara UEFA Europa League pada pukul 00.30 WIB dini hari.

Kemudian, program Liputan 6 Pagi, Buser Investigasi, Hos Shot, dan FTV Pagi.

Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.

Nah, apa saja program menarik lainnya?

Berikut jadwal acara di stasiun GTV, Trans7, TransTV, SCTV, Indosiar, ANTV, dan TVRI Jumat, 28 Februari 2020:

GTV

- 01:30 Gerebek

- 02:00 Buletin Inews Malam

- 02:30 Isinema

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Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribunnews
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