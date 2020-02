Ketahuilah, Ini 6 Amalan Sunah Dilakukan Selama bulan Rajab 1441 H, Istighfar dan Banyak Sholat

POS-KUPANG.COM - Selasa 25 Februari 2020 memasuki bulan Rajab 1441 H, ini dia deretan amalan yang bisa dilakukan mulai dari berpuasa dan baca doa ini pagi dan sore.



Menurut perhitungan tanggal hijriah, hari ini Selasa 25 Februari 2020 memasuki bulan Rajab.



Bulan Rajab ini bisa dibilang sebagai bulan yang istimewa.



Sebulan sebelum memasuki Ramadhan, bulan Rajab termasuk dalam bulan suci dalam Islam.



Termasuk bulan istimewa ada beberapa amalan yang bisa kamu lakukan di bulan ini.

3. Perbanyak Puasa

Beberapa berpendapat bahwa hadits yang meriwayatkan puasa di bulan Rajab adalah dhaif, sehingga bila dilakukan adalah bid'ah.Namun ada pula yang berpendapat bahwa puasa Rajab hukumnya sunah, bila dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak dilarang.Seperti TribunJogja.com kutip dari Tebu Ireng Online, ada beberapa riwayat yang menerangkan keutamaan puasa Rajab.Puasa tanggal 1 Rajab sama dengan menghapus dosa 3 tahun.Puasa tanggal 2 sama dengan menghapus dosa 2 tahun.Puasa tanggal 3 sama dengan menghapus dosa 1 tahun.Berikut ini niat puasa bulan Rajab :نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ فِى شَهْرِ رَجَبِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَىNawaitu sauma ghadin fi syahri rojabi sunatan lillahi ta'alaaNabi juga menganjurkan untuk berpuasa pada bulan haram (bulan mulia) sebagaimana diriwayatkan dari Mujibah al-Bahukuyah, Rasulullah bersabda "Puasalah pada bulan-bulan haran," Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.Usamah pernah berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban," Rasul menjawab: "Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadhan yang dilupakan oleh kebanyakan orang," (Riwayat al-Nasa'i dan Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah).Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis Muslim yang hukumnya sahih.Bahkan berpuasa dalam bulan mulia disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan.

4. Perbanyak DoaSaat memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW membaca doa ini:اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَاَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِAllohumma baarik lanaa fii rojaba wa sya'banaa wa ballighnaa romadhonaaArtinya:"Ya Alloh berilah kami keberkahan di bulan Rojab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Romadhon."Sementara itu di hari Jumat terakhir bulan Rajab saat khotib salat jumat duduk di antara dua khutbah, maka seorang muslim dianjurkan untuk membaca doa ini sebanyak 35 kali:اَحْمَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ × ٣٥Bila membaca doa tersebut, insyaallah sakunya tidak akan sepi dari uang, asalkan diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh.

Tasbih Dzikir (yadim.com.my)

5. Perbanyak DzikirRasulullah SAW bersabda, "Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh (Allah) Yang Maha Pengasih yaitu kalimat Subhanallah Wabihamdihi, Subhanallahil 'Azhim,"(HR Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072)Yang artinya "Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Mahasuci Allah Yang Maha Agung."Banyak di antara kita mungkin masih sedikit asing dengan bacaan Istighfar Rajab.Namun bila membaca setidaknya dua atau empat kali Istighfar Rajab di dalam hidupnya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya, meskipun ditetapkan akan masuk neraka.Guru Mulia Almaghfurlah KH. Muhammad Anwar Basya Bin Abu Bakar Asnawi menganjurkan untuk membaca istighfar Rajab setelah shalat malam atau setelah shalat Dhuha atau minimal sehari dibaca satu kali kapanpun dan di manapun teruama selama bulan Rajab.Adapun fadhilahnya adalah sebagai berikut:1. Nabi Muhammad saw bersabda: Barang siapa membaca istighfar Rajab, maka akan dibangunkan 80 negeri di surga, setiap negeri mempunyai 80 maghligai, setiap maghligai mempunyai 80 rumah, setiap rumah mempunyai 80 kamar, setiap kamar ada 80 bantal dan setiap bantal ada 80 bidadari.2. Nabi Muhammad saw juga bersabda kepada sayyidina Ali Bin Abi Thalib ra:" Wahai Ali, tulislah raja istighfar ini, karena siapa yang membacanya atau menyimpan tulisannya di dalam rumah atau pada harta bendanya, atau tulisan itu dibawa ke mana saja ia pergi, maka ALllah SWT memberinya pahala 80.000 nabi, 80.000 shiddiqqiin, 80.000 malaikat, 80.000 orang mati syahid, 80.000 orang berhaji dan pahala membangun 80.000 masjid.3. Barang siapa membacanya sebanyak 4 kali atau 2 kali sepanjang hidupnya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah SWT walaupun ia ditetapkan akan masuk neraka.