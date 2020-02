Unggah Foto Jadul Rambut Kriting Kembang Meriam Belina Banjir Pujian, Ini Foto-fotonya!

Pada Senin (24/2/2020), Meriam Bellina mengunggah foto jadulnya di akun Instagramnya.

Dalam postingan tersebut, artis 54 tahun ini membagikan potret masa mudanya.

Dengan rambut ikal panjang yang mengembang ala era 70-an, Meriam tampil begitu cantik.

Ekspresi datar yang dipasang membuatnya tampil sangar.

Dan dengan kaca mata hitam besar yang menghias wajahnya, Meriam Bellina tampil ala anak Rock'n'Roll.

Dalam keterangan fotonya, ia menulis "Way back then. Hahaha. No bad hair day for me." (Kembali ke masa lalu. Hahaha. Tidak ada bad hair day untukku.)

Eit! Ia juga menambahkan hashtag #rambutkribo dan #bighai dalam postingannya.

Foto jadul Meriam Bellina ini juga mendapat banyak respon positif dari para netizen.