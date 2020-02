Chord Lagu Mama Tolonglah dari Dul Jaelani, Putra Bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani Dewa 19

POS-KUPANG.COM - Putra bungsu Maia Estianty, Abdul Qodir Jaelani atau akrab disapa Dul Jaelani, merilis single terbaru berjudul ' Mama Tolonglah'.

Lirik lagu ' Mama Tolonglah' ini ditulis sendiri oleh Dul Jaelani yang khusus dipersembahkan untuk ibundanya, yakni Maia Estianty.

Tak hanya itu, Dul Jaelani juga mengaransemen sendiri musik lagu ' Mama Tolonglah' yang telah tayang di YouTube melalui channel empatnolsatu official, pada Jumat (21/12/2018).

Saat ini, lagu tersebut sudah bisa didengarkan di seluruh aplikasi digital streaming.

Berikut ini berikan lirik dan chord lagu ' Mama Tolonglah' dari Dul Jaelani:

(Instagram/duljaelani)

[Intro] C

C

Waktu berlalu tertutup rapat semua pintu

C

Inginkan ilham tentang wujudkan angan-angan

C

Benarkah jauh kian akan serasa dekat

C F G

Bila Kau hembuskan nafas tinggi ke angkasa

C G/B Am

Oh Cinta …

F

Semua ini